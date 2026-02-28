Sanremo Carlo Conti difende Irina Shayk e respinge le polemiche

Carlo Conti difende Irina Shayk dopo le polemiche sugli Epstein files e sulla sua presenza a Sanremo spiegando di aver scelto una star globale e di non aver considerato il passato personale della modella.

Carlo Conti interviene sulle critiche legate alla presenza di Irina Shayk al Festival di Sanremo. Durante la conferenza stampa all’Ariston Roof, il direttore artistico ha risposto alle domande sulla modella, finita al centro dell’attenzione per alcune citazioni negli Epstein files.

Conti ha chiarito il criterio con cui ha fatto la sua scelta. «Quando seleziono una co-conduttrice non vado a ricostruire tutti i suoi incontri degli ultimi vent’anni», ha detto, spiegando di aver puntato su un volto noto a livello internazionale. «Ho scelto una delle top model più famose al mondo, una presenza riconosciuta ovunque».

Leggi anche: Sanremo 2026, Irina Shayk co-conduttrice all'Ariston con Conti: torna anche Eros Ramazzotti

Il tema si è poi spostato sulla nazionalità della modella, russa, in relazione alla guerra in Ucraina. Conti ha evitato di entrare in polemica diretta, citando invece un episodio musicale del Festival: la versione di “Su di noi” interpretata da Dargen D’Amico insieme a Pupo.

Il riferimento non è casuale. Il direttore artistico ha parlato di «cortocircuiti» che nascono quando si affrontano temi complessi senza conoscere davvero le opinioni delle persone coinvolte. «A volte si parla troppo», ha aggiunto, lasciando intendere una critica al dibattito pubblico che si sviluppa attorno agli ospiti del Festival.