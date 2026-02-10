Kim Kardashian, Lewis Hamilton e la sfida virale con Khloé e Kylie

Lewis Hamilton si sente in sottofondo in un video di Kim Kardashian con Khloé e Kylie mentre provano una sfida virale. La presenza del pilota riaccende le voci sulla relazione, già emersa nelle ultime uscite pubbliche.

Nel video pubblicato da Kim Kardashian insieme alle sorelle Khloé e Kylie, l’attenzione non si è fermata solo sulla prova fisica. Mentre le tre tentano la cosiddetta Titanic Challenge, in sottofondo si distingue chiaramente la voce di Lewis Hamilton.

La sfida, diventata popolare sui social, consiste nel passare dalla posizione sdraiata sulla schiena a una rotazione che porta a sollevarsi fino all’anca del partner. L’idea richiama la celebre scena “sto volando” del film del 1997, ma i tentativi delle sorelle si rivelano goffi e poco coordinati.

Kim Kardashian e Lewis Hamilton hanno ufficializzato la loro relazione con una comparsa pubblica insieme al Super Bowl, dopo settimane di voci e indiscrezioni nate durante un viaggio a Parigi.

Proprio durante uno di questi momenti, mentre Kim fatica a completare il movimento, si sente Hamilton che dà indicazioni su come spingere e allontanarsi. Un dettaglio che non è sfuggito agli utenti, subito concentrati sulla presenza del pilota più che sull’esercizio.

Le apparizioni insieme non sono una novità. All’inizio del mese i due erano stati visti a Parigi, mentre pochi giorni fa si sono mostrati complici anche durante un evento pubblico legato al Super Bowl, alimentando le ipotesi su un legame sempre più stabile.

Entrambi hanno alle spalle relazioni molto note. In passato Kim aveva spiegato di voler frequentare un uomo più vicino alla sua età, dopo la storia con Pete Davidson, più giovane di lei di tredici anni. Aveva parlato di qualcuno sulla quarantina: lei compirà 46 anni, Hamilton ne ha 41.