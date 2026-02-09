Kim Kardashian e Lewis Hamilton ufficializzano la relazione al Super Bowl

Kim Kardashian e Lewis Hamilton hanno ufficializzato la loro relazione con una comparsa pubblica insieme al Super Bowl, dopo settimane di voci e indiscrezioni nate durante un viaggio a Parigi.

La conferma è arrivata davanti a milioni di spettatori. Kim Kardashian e Lewis Hamilton si sono presentati insieme al Super Bowl LX, seduti uno accanto all’altro sugli spalti e senza nascondere la loro intesa. Gesti affettuosi e complicità hanno chiarito ciò che finora era rimasto solo nel campo dei rumor.

La loro apparizione pubblica segue un viaggio trascorso a Parigi all’inizio del mese, dove i due erano stati avvistati in più occasioni tra cene riservate e spostamenti lontano dai riflettori. Quelle immagini avevano alimentato le voci, ora diventate realtà.

Lewis Hamilton e Kim Kardashian avrebbero trascorso insieme un fine settimana esclusivo in Inghilterra, tra jet privati, elicotteri e un resort di lusso nell’Oxfordshire dal costo complessivo di circa 140mila euro.

Entrambi arrivano a questa nuova relazione dopo storie molto esposte. Kim Kardashian era stata recentemente associata al giocatore di football Odell Beckham Jr., mentre Lewis Hamilton era finito al centro del gossip per un presunto flirt con Sofia Vergara lo scorso anno.

L’uscita al Super Bowl segna quindi un passaggio chiaro: niente più riserbo. La coppia ha scelto uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo per mostrarsi insieme e mettere fine alle speculazioni.