Kim Kardashian chiarisce i rapporti con Kanye West mentre cresce l'intesa con Lewis Hamilton

Kim Kardashian parla del rapporto con Kanye West e del clima familiare dopo il divorzio, mentre la sua relazione con Lewis Hamilton entra nel vivo. L’imprenditrice racconta come stanno oggi le cose, tra figli, co-genitorialità e nuovi equilibri.

Kim Kardashian torna a parlare del legame con l’ex marito Kanye West e lo fa con toni pacati. In un’intervista recente, l’imprenditrice e volto televisivo spiega che, nonostante la separazione, tra loro resta un rapporto solido fondato sulla famiglia.

“Saremo sempre una famiglia”, racconta la fondatrice di Skims, sottolineando come entrambi siano consapevoli di questo legame. L’obiettivo comune resta il benessere dei figli: North, Saint, Chicago e Psalm, che continuano a essere al centro delle loro scelte.

La storia tra Kardashian e West era iniziata nel 2012, per poi sfociare nel matrimonio celebrato in Italia due anni dopo. La richiesta di divorzio è arrivata nel febbraio 2021, mentre la fine legale dell’unione è stata formalizzata nel novembre dello stesso anno.

Negli anni successivi, Kim non ha nascosto le difficoltà del rapporto di co-genitorialità. In diverse occasioni ha raccontato momenti di forte stress emotivo, spiegando di aver scelto talvolta di fare un passo indietro per evitare tensioni inutili.

I contrasti non sono mancati nemmeno sul fronte sentimentale. Dopo la separazione, West aveva attaccato pubblicamente Pete Davidson, primo compagno di Kim dopo il divorzio. Un episodio che la stessa Kardashian ha definito doloroso e ingiusto nei confronti dell’attore.

Negli ultimi anni, il nome di Kim è stato accostato a diverse figure famose, tra cui Odell Beckham Jr. e Tom Brady. Ora però i riflettori sono puntati sulla relazione con Lewis Hamilton, che nelle ultime settimane sembra essersi consolidata.

I due sono stati visti insieme durante una fuga romantica in Europa, con tappe tra la campagna inglese e Parigi. Un legame che fa parlare, mentre Kanye West, che in passato aveva espresso stima per il pilota, non ha ancora commentato pubblicamente la nuova relazione.