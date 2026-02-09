Totti all'Olimpico per Roma-Cagliari, ovazione dei tifosi e segnali di ritorno in società

Francesco Totti torna all’Olimpico per Roma-Cagliari e accende di nuovo le voci su un possibile rientro nel club. Accoglienza calorosa dei tifosi, segnali concreti di riavvicinamento e contatti avviati con la proprietà.

Una presenza che non passa inosservata. Domenica 9 febbraio Francesco Totti è tornato allo stadio Olimpico per assistere a Roma-Cagliari, seduto in tribuna Monte Mario insieme al figlio Cristian e a Vito Scala. Al suo fianco anche un dirigente giallorosso, legato a lui da un rapporto personale di lunga data.

Non è la prima apparizione recente. L’ex capitano era già stato visto sugli spalti in occasione di Roma-Stoccarda, nella fase a gironi di Europa League. Prima di allora, l’ultima volta allo stadio risaliva alla stagione 2022-23, segnale di un allontanamento che ora sembra attenuarsi.

Il ritorno all’Olimpico arriva mentre continuano a circolare voci su un possibile incarico di peso per Totti all’interno della Roma. Un’ipotesi tornata d’attualità dopo le parole di Claudio Ranieri, che avrebbe favorito un riavvicinamento tra la società e la storica bandiera giallorossa.

Nel pre-partita ha parlato anche il direttore sportivo Massara, lasciando la porta aperta: Totti è la storia di questo club e mantiene un rapporto diretto con la proprietà. Le decisioni, ha spiegato, spettano ai Friedkin, che valuteranno se e quando coinvolgerlo in un nuovo progetto.

Quando le telecamere lo hanno inquadrato sui maxischermi, lo stadio è esploso. Applausi, cori e una lunga ovazione hanno accompagnato Totti, che si è alzato in piedi per salutare i oltre 60mila presenti. Poco dopo, una seconda accoglienza ancora più intensa.

I contatti proseguono e l’ipotesi di un rientro entro la fine della stagione prende corpo. Il ruolo non è stato ancora definito, ma i segnali arrivati nelle ultime settimane indicano una direzione sempre più chiara.