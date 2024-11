Francesco Totti in forma smagliante: i tifosi sognano il ritorno in campo

Francesco Totti, ex capitano della Roma, ha recentemente condiviso sui social un video che lo ritrae mentre corre su un tapis roulant, accompagnato dalla didascalia "Ci siamo quasi". Questo post ha immediatamente suscitato l'entusiasmo dei tifosi, alimentando le speculazioni su un possibile ritorno in campo.

A 48 anni, Totti ha sempre mantenuto una forma fisica invidiabile. Nonostante l'età, l'ex calciatore ha dimostrato di essere in ottima condizione, come evidenziato dal video condiviso. Questo ha portato molti a chiedersi se possa essere pronto per una nuova avventura calcistica.

Totti aveva dichiarato di aver ricevuto alcune offerte per tornare a giocare, ma aveva sottolineato che la decisione dipendeva dalla sua condizione fisica. Il video attuale suggerisce che l'ex capitano stia valutando seriamente un possibile ritorno in campo.

I tifosi della Roma, in particolare, sperano di rivedere Totti indossare nuovamente la maglia giallorossa. La sua presenza in campo rappresenterebbe un simbolo di passione e dedizione per la squadra.

Al momento, non ci sono conferme ufficiali riguardo a un suo ritorno in Serie A. Tuttavia, il video condiviso sui social ha riacceso la speranza tra i tifosi, che attendono con ansia ulteriori sviluppi.

In attesa di notizie ufficiali, i tifosi continuano a seguire con interesse gli aggiornamenti sui social di Totti, sperando in un annuncio che possa riportarlo in campo.

