Blake Garrett, morto a 33 anni l'attore bambino di How to Eat Fried Worms

L’attore Blake Garrett, noto per un film per ragazzi dei primi anni Duemila, è morto a 33 anni. La famiglia attende l’autopsia per chiarire le cause, dopo un recente ricovero in ospedale in Oklahoma.

Blake Garrett, volto noto del cinema per ragazzi degli anni Duemila, è morto all’età di 33 anni. La notizia è stata confermata dalla madre Carol, che ha spiegato come il decesso sia avvenuto domenica, mentre sono ancora in corso gli accertamenti ufficiali.

Secondo quanto riferito dalla famiglia, l’attore si era recato al pronto soccorso in Oklahoma la settimana precedente a causa di dolori molto forti. I medici gli avevano diagnosticato il fuoco di Sant’Antonio, un’infezione virale che può provocare sofferenze intense.

La madre ha raccontato che Blake potrebbe aver assunto farmaci per cercare sollievo dal dolore. L’ipotesi è quella di un tragico incidente, ma sarà l’autopsia a stabilire con precisione le cause della morte.

Negli ultimi tre anni Garrett viveva a Tulsa, dove, secondo chi gli era vicino, aveva ritrovato equilibrio dopo un periodo difficile. Aveva intrapreso un percorso di sobrietà e conduceva una vita considerata stabile e serena.

Nato ad Austin, in Texas, Blake Garrett aveva iniziato a recitare molto presto. Da bambino aveva ottenuto ruoli principali in produzioni locali come “Aladdin and His Magical Lamp” e “Peanuts: A Charlie Brown Tribute”.

A soli dieci anni era entrato anche nel mondo degli spettacoli dal vivo, partecipando alla tournée internazionale “Barney’s Colorful World”.

Il successo più noto arrivò nel 2006 con il film “How to Eat Fried Worms”, in cui interpretava il personaggio di Plug. Quel ruolo gli valse un Young Artist Award come miglior giovane interprete in un cast corale.