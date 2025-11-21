Morte di Spencer Lofranco a 33 anni: l'attore di Jamesy Boy e Gotti trovato senza vita a Vancouver

Spencer Lofranco, attore canadese noto per i ruoli in Jamesy Boy e Gotti – Il primo padrino, è morto martedì 18 novembre a 33 anni. La conferma è arrivata dal fratello Santino tramite un messaggio pubblicato su Instagram. Il decesso, avvenuto a Vancouver, è attualmente sotto indagine da parte delle autorità della Columbia Britannica, che non hanno ancora chiarito le cause.

Nato a Toronto il 18 ottobre 1992, Spencer Rocco Lofranco era figlio di un avvocato e di una ballerina d’opera. Dopo gli studi alla Robert Land Academy, si era trasferito a Los Angeles per inseguire la sua ambizione di lavorare nel mondo del cinema.

Il suo debutto risale al 2013 con Innamorarsi a Middleton, commedia romantica diretta da Adam Rodgers in cui ha recitato accanto a Andy García e Vera Farmiga. L’anno successivo ha ottenuto il primo ruolo da protagonista in Jamesy Boy, interpretando l’adolescente James Burns, un giovane alla ricerca di una seconda possibilità.

Sempre nel 2014 ha preso parte a Unbroken, il film diretto da Angelina Jolie sulla vita dell’olimpionico Louis Zamperini. Lofranco interpretava Harry Brooks, recitando insieme a Mary-Louise Parker e Ving Rhames.

Nel 2015 ha proseguito la sua crescita professionale con il film Dixieland di Hank Bedford, al fianco di Riley Keough e Chris Zylka. Nello stesso anno è però finito al centro di un episodio giudiziario: venne condannato a 50 ore di servizi sociali per omissione di soccorso dopo un incidente automobilistico in cui rimase ferita l’attrice Camille Banham.

Il suo ultimo ruolo cinematografico risale al 2018, quando ha interpretato John Gotti Jr. nel biopic Gotti, recitando insieme a John Travolta e Kelly Preston. La sua interpretazione nel film dedicato al boss mafioso americano ha mostrato ulteriormente il suo potenziale in un contesto di forte rilevanza mediatica.

La scomparsa prematura di Lofranco ha scosso il mondo del cinema. Colleghi, amici e fan hanno condiviso sui social messaggi di cordoglio, ricordandone il talento emergente, l’energia sul set e la dedizione alla recitazione.

Il rapporto con la famiglia, soprattutto con il fratello Santino, era centrale nella vita dell’attore. Proprio Santino lo ha definito una “leggenda” che ha “cambiato le vite” di chi lo ha conosciuto, evidenziando l’impronta umana lasciata da Spencer Lofranco nel suo percorso personale e professionale.