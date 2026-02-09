Sondaggio politico: Fratelli d'Italia in calo, Vannacci debutta oltre il 3%

Il nuovo sondaggio Swg fotografa un arretramento dei principali partiti. Fratelli d’Italia resta primo ma perde terreno, Pd e M5S scendono, mentre l’esordio di Futuro Nazionale supera il 3% sottraendo voti a destra.

Il quadro delle intenzioni di voto cambia volto nell’ultima rilevazione Swg diffusa il 9 febbraio. Tutti i principali partiti arretrano, mentre una nuova formazione fa il suo ingresso superando la soglia del 3% e rimescolando gli equilibri dell’area di centrodestra.

Fratelli d’Italia resta saldamente al comando, ma registra una flessione netta. Il partito guidato da Giorgia Meloni perde 1,2 punti in una settimana e scende al 30,1%, confermandosi primo ma con un margine più stretto rispetto al passato.

Alle sue spalle arretra anche il Partito Democratico. La forza guidata da Elly Schlein cede lo 0,3% e si attesta al 22,2%. Stesso andamento per il Movimento 5 Stelle, che lascia sul terreno alcuni decimali e scende all’11,7%.

Fuori dal podio, Forza Italia è l’unica a crescere tra i partiti maggiori. Il movimento guidato da Antonio Tajani guadagna lo 0,2% e arriva all’8,4%. In calo invece la Lega, che perde 1,1 punti e scende al 6,6%.

Leggera flessione anche per l’alleanza Verdi e Sinistra, che con un meno 0,1% si posiziona al 6,4%. La sorpresa del sondaggio arriva però più in basso nella classifica, con l’ingresso di una nuova sigla politica.

Futuro Nazionale, il partito fondato da Roberto Vannacci dopo l’uscita dalla Lega, debutta con il 3,3%. Un risultato che lo colloca davanti ad Azione, ferma al 3,1%, e a Italia Viva, che scende al 2,2%.

Chiudono la rilevazione +Europa con l’1,5% e Noi Moderati all’1,2%, completando un quadro che segnala un generale arretramento dei partiti tradizionali e l’impatto immediato della nuova formazione guidata dall’ex generale.