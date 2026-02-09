Amici 25, scontro totale tra Zerbi e Pettinelli: Elena D'Elia cambia squadra, Valentina Pesaresi valuta l'addio

Ad Amici 25 scoppia lo scontro tra insegnanti e cantanti: Elena D’Elia lascia Anna Pettinelli per Rudy Zerbi, mentre Valentina Pesaresi valuta un cambio che può ribaltare gli equilibri prima del Serale.

La tensione sale nel daytime di Amici 25, dove il percorso verso il Serale si trasforma in una partita a scacchi. Le scelte degli insegnanti diventano decisive e i cantanti iniziano a muoversi come in un vero mercato interno, tra porte che si chiudono e altre che si aprono all’improvviso.

Al centro della scena c’è Elena D’Elia. La cantante incassa il no di Anna Pettinelli all’accesso al Serale e si ritrova improvvisamente senza certezze. Una decisione che pesa, soprattutto perché la prof sembra orientata a puntare su altri allievi del suo team.

Valentina Pesaresi rientra nella scuola di Amici 25 dopo una pausa di riflessione e sceglie di riprendere il suo percorso con nuova consapevolezza, trasformando dubbi e paure in una decisione netta di continuare fino al Serale.

A cambiare il corso degli eventi è l’intervento di Rudy Zerbi. L’insegnante offre a Elena una nuova possibilità, senza promesse ma con disponibilità concreta. Un’apertura che arriva nel momento più delicato e che la cantante decide di cogliere subito, lasciando la squadra della Pettinelli.

L’uscita di scena di Elena avviene tra emozione e tensione. Non mancano le lacrime e un saluto finale con Anna Pettinelli, che accetta la scelta augurando buona fortuna alla sua ex allieva, pur incassando un colpo che pesa sugli equilibri della classe.

La risposta della Pettinelli non tarda ad arrivare e coinvolge Valentina Pesaresi. Dopo il giudizio freddo di Zerbi, che la considera non pronta per il Serale, Anna le propone di entrare nella sua squadra, offrendole una nuova chance per restare in gioco.

Valentina si ritrova così davanti a una scelta complessa: restare con un professore che non la vede pronta per la fase finale oppure cambiare guida e tentare il tutto per tutto con la Pettinelli. Per ora prende tempo, rimandando la decisione.

Lo scambio tra allieve va oltre il semplice cambio di banco. Segna uno scontro sempre più diretto tra i due insegnanti e ridisegna la corsa verso il Serale, con strategie opposte e rapporti ormai apertamente tesi.