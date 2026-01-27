Amici 25, Valentina Pesaresi rientra nella scuola e sceglie di continuare il suo percorso

Valentina Pesaresi rientra nella scuola di Amici 25 dopo una pausa di riflessione e sceglie di riprendere il suo percorso con nuova consapevolezza, trasformando dubbi e paure in una decisione netta di continuare fino al Serale.

Il ritorno di Valentina Pesaresi nella scuola di Amici 25 segna un passaggio delicato e inedito nella storia del talent. Dopo alcuni giorni lontana dalle lezioni, la cantante ha deciso di riprendere il proprio posto tra gli allievi, affrontando con maggiore lucidità le incertezze che l’avevano spinta a fermarsi.

La pausa era nata da un confronto diretto con Maria De Filippi, che per la prima volta ha concesso a un’allieva la possibilità di allontanarsi temporaneamente per valutare il proprio futuro. Un tempo breve ma intenso, durante il quale Valentina ha messo a fuoco le proprie paure legate al percorso artistico e alla pressione del contesto.

Leggi anche Isobel Kinnear rompe il silenzio sul suo addio ad Amici e il nuovo percorso televisivo

Il rientro è avvenuto lunedì 26 gennaio, con la scelta di tornare ad allenarsi accanto ai compagni e sotto la guida di Rudy Zerbi, suo insegnante. L’obiettivo dichiarato è quello di prepararsi al Serale senza più esitazioni, vivendo l’esperienza fino in fondo.

Davanti alla classe, Valentina ha condiviso una lettera personale, letta con voce emozionata. Nelle sue parole ha raccontato il desiderio di cantare liberamente, portare sul palco la propria identità e trasmettere un’idea di normalità legata al benessere personale, non a schemi prestabiliti.

Il messaggio è stato anche un ringraziamento ai compagni, che le sono rimasti vicini durante l’assenza. Valentina ha spiegato di voler mettere da parte l’eccesso di razionalità, smettere di porsi domande paralizzanti e scegliere ciò che la rende felice, senza rimandare.

La crisi era emersa già dopo la puntata del 18 gennaio, quando la cantante aveva ammesso di sentirsi disorientata. Abituata a vivere la musica come passione, temeva che una volta uscita dalla scuola potesse mancare lo stimolo necessario per continuare con la stessa intensità.

Nonostante i dubbi, Valentina non ha mai messo in discussione il legame con la musica. La passione, come ha chiarito lei stessa, è sempre rimasta intatta, anche nei momenti di maggiore fragilità e insicurezza.

Nella lettera ha raccontato di aver compreso quanto questo sogno sia parte della sua vita da sempre e di non volerlo sacrificare per paure prive di risposte immediate. Da qui la decisione di tornare e imparare a essere più determinata, lasciando spazio alla fiducia.

Originaria dell’Emilia-Romagna, Valentina Pesaresi ha iniziato a coltivare la musica fin da bambina. Insieme al padre Luca, chitarrista, si è esibita nel duo Vuelle, suonando pianoforte e partecipando a concorsi e progetti musicali.

Prima dell’ingresso ad Amici ha fatto esperienza anche in tribute band, comprese quelle dedicate ai Pink Floyd. La sua formazione le ha permesso di muoversi con naturalezza tra pop e rock, qualità che l’ha resa subito riconoscibile all’interno della scuola.

Fuori dal palco conduce una vita riservata, è vegana e appassionata di make-up, mantenendo grande discrezione sulla sfera privata. In classe, ora, ha scelto di restare e di credere fino in fondo alla possibilità di trasformare il sogno in realtà.