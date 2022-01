A Torino morta una bambina di tre anni precipitata dal balcone

Commozione aper unacaduta ieri sera dal quarto piano di un palazzo di via Milano. La piccola è stata sottoposta nella notte ad un delicato intervento neurologico all'ospedale pediatrico Regina Margherita dove era ricoverata con prognosi riservata, ma purtroppo èquesta mattina. Le condizioni della piccola, che aveva riportato diverse ferite, tra cui alla testa e al torace, sono apparse immediatamente disperate e gli sforzi dei medici per salvarle la vita sono stati inutili. In autunno laha riportato un gravissimo trauma cranico.

La polizia indaga sull'accaduto. Da una prima ricostruzione, quando il bambino è caduto in casa, c'era il compagno della madre. La ragazza si sarebbe affacciata sul balcone e sarebbe scappata. Gli inquirenti della polizia, coordinati dalla pm Valentina Sellaroli, hanno ascoltato la madre della ragazza, la compagna della donna, un uomo di origini marocchine e un vicino di casa.

