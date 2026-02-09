Fan troppo insistente al Super Bowl, la guardia del corpo di Logan Paul interviene

Un’uscita affollata al Super Bowl si è trasformata in un momento di tensione per Logan Paul e Nina Agdal, costretti a farsi largo tra fan insistenti mentre lasciavano lo stadio.

La presenza di Logan Paul al Super Bowl è bastata a creare scompiglio. All’uscita dallo stadio, un gruppo di persone ha iniziato a seguirlo da vicino insieme alla moglie Nina Agdal, cercando di avvicinarsi il più possibile.

Le immagini mostrano Paul mentre prova a chiedere calma, ma l’assalto di smartphone e richieste di selfie non si ferma. I fan continuano a stringere il cerchio, ignorando gli inviti a mantenere le distanze.

La situazione degenera quando un uomo si piazza davanti ad Agdal per raggiungere Paul. La guardia del corpo interviene più volte a parole, senza ottenere risultati.

A quel punto scatta l’azione: il bodyguard spinge indietro il fan per creare spazio e consentire alla coppia di proseguire. Nonostante lo spintone, l’uomo continua a camminare accanto a loro, cercando di riprendere la scena con il telefono.

Per Paul, la serata in California prosegue senza altri incidenti. Più tardi, sui social, prende le distanze dalle recenti dichiarazioni del fratello Jake contro Bad Bunny.