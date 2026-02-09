Simon Dosser, il 18enne snowboarder morto sotto la valanga in Val Sarentino: l'amico si salva e dà l'allarme

Simon Dosser aveva 18 anni ed era originario di Scena, in Alto Adige. È morto travolto da una valanga in Val Sarentino mentre stava risalendo una cima con lo snowboard. Inutile l’intervento dei soccorsi.

Simon Dosser, 18 anni, residente a Scena, in provincia di Bolzano, ha perso la vita nel pomeriggio di ieri dopo essere stato travolto da una valanga in Val Sarentino, in Alto Adige.

Il giovane stava risalendo da solo Cima Laste di Verdines con lo snowboard quando il distacco improvviso di una massa di neve lo ha investito in pieno. La valanga lo ha trascinato e sepolto sotto circa un metro di neve.

Con lui c’era un amico, rimasto illeso. Si trovava a distanza e ha assistito alla scena senza essere coinvolto. È stato lui a lanciare immediatamente l’allarme.

Sul posto sono intervenuti gli uomini del Soccorso alpino di Sarentino e Bolzano, il Bergrettungsdienst, la Guardia di finanza e due elicotteri, Pelikan 1 e Pelikan 2. Le operazioni di ricerca sono state rapide, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.

Il fine settimana è stato segnato da altre due vittime delle valanghe. In Val di Fiemme ha perso la vita il 40enne Ettore Turra, residente a Primiero San Martino di Castrozza, morto poco dopo il ricovero all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Sulla Marmolada, invece, è deceduto Alex Farronato, 41 anni, di Bassano del Grappa. L’uomo è stato travolto mentre scendeva lungo il versante trentino della montagna.