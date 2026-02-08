Valanga a Sarentino, morto un 19enne residente nel Bolzanino

Un giovane di 19 anni ha perso la vita sulle montagne dell’Alto Adige, travolto da una valanga nella zona di Sarentino. Inutili i soccorsi, intervenuti subito dopo l’allarme.

L’incidente è avvenuto a Sarentino, in provincia di Bolzano, dove un ragazzo di 19 anni è stato investito da una valanga mentre si trovava in montagna. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione.

Scattata la richiesta di aiuto, sul posto sono arrivati i tecnici del Soccorso alpino, impegnati nelle operazioni di ricerca e recupero. Le squadre hanno individuato il giovane sotto la massa di neve.

Il corpo del ragazzo, residente in provincia di Bolzano, è stato estratto ormai privo di vita. Ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile.