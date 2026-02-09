Elisabetta Gregoraci festeggia 46 anni a Monte Carlo con Nathan e Flavio Briatore

Elisabetta Gregoraci ha celebrato i 46 anni a Monte Carlo con una festa intima tra affetti stretti. Al suo fianco il figlio Nathan e Flavio Briatore, presenti anche negli scatti condivisi sui social.

Compleanno a Monte Carlo per Elisabetta Gregoraci, nata l’8 febbraio 1980. La showgirl ha scelto una serata raccolta, circondata da familiari e amici, per celebrare i 46 anni in un clima informale e curato.

Tra i presenti il figlio Nathan, la sorella Marzia e l’ex marito Flavio Briatore. La festa si è svolta al ristorante Cipriani di Monte Carlo, allestito per l’occasione con decorazioni e palloncini bianchi.

Leggi anche: Ritorno di fiamma fra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore?

Negli scatti pubblicati su Instagram, Gregoraci appare sorridente con un abito lungo bianco impreziosito da dettagli in pizzo nero. Il look è completato da bracciali, collana e orecchini, in linea con uno stile essenziale.

Le immagini mostrano anche momenti condivisi con Nathan e Briatore. I due si erano sposati nel 2008 e, dopo la separazione avvenuta nel 2017, hanno mantenuto un rapporto sereno e costante.

A corredo del post, la showgirl ha affidato ai social un pensiero personale sul significato del tempo che passa e sugli affetti che restano. La serata si è chiusa con la torta di compleanno e il gesto rituale di spezzare una candelina come portafortuna.