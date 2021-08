Ritorno di fiamma fra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore?

Dopo aver partecipato alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, la vita privata diè tornata al centro del gossip. Nelle ultime settimaneè stata vista spesso in compagnia dell'ex maritotanto che si è parlato di unditra i due.

A casa del Grande Fratello Vip, un po' per volontà e un po' perché cresciuta da altri concorrenti, Elisabetta Gregoraci ha parlato della sua lunga storia d'amore con Flavio Briatore, che le ha regalato un matrimonio da sogno e suo figlio Nathan Falcon. La Gregoraci ha più volte ribadito di aver mantenuto un bellissimo rapporto con l'ex marito, tanto che nelle ultime settimane i due hanno partecipato ad eventi insieme, trascorrendo anche parte delle vacanze estive a stretto contatto.

La vicinanza tra Elisabetta e Briatore ha fatto parlare di un Ritorno di fiamma, ma i due hanno deciso di allontanarsi dal gossip e dedicarsi alla serenità del figlio. Dopo tanto mormorare, la Gregoraci ha deciso di rompere il silenzio, rivelando al settimanale Oggi: "Abbiamo passato molto tempo insieme per amore di nostro figlio Nathan Falco. Ci amiamo un bene profondo fatto di stima, ma niente di più”.

Ai più attenti non è sfuggito che i due trascorrono molto tempo insieme anche in assenza di Nathan Falco, ma la Gregoraci nega le condizioni per una seconda possibilità.

