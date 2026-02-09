Djokovic si entusiasma per il pattinaggio di figura a Milano Cortina 2026

Novak Djokovic segue le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 da spettatore e si lascia sorprendere dal pattinaggio di figura: sugli spalti di Assago, il campione serbo reagisce con entusiasmo a una prova destinata a fare il giro del mondo.

Tra il pubblico delle gare olimpiche a Milano Cortina 2026 spunta anche Novak Djokovic. Il tennista serbo, arrivato in Italia dopo la finale persa agli Australian Open contro Carlos Alcaraz, ha deciso di assistere dal vivo ad alcune competizioni, dopo aver partecipato anche alla cerimonia inaugurale ospitata a San Siro.

Alla Milano Ice Skating Arena di Assago le telecamere lo hanno spesso inquadrato sugli spalti. Djokovic applaude, si alza in piedi, segue ogni dettaglio delle esibizioni sul ghiaccio e festeggia anche il bronzo conquistato dall’Italia, lasciandosi coinvolgere dall’atmosfera dell’impianto.

La squadra azzurra del pattinaggio di figura conquista il bronzo nel team event alle Olimpiadi di Milano Cortina, un risultato storico costruito da veterani e giovani talenti davanti al pubblico di casa.

A catturare davvero la sua attenzione è però la prova di Ilia Malinin. Quando l’atleta statunitense entra in pista, il serbo non resta seduto: si alza di scatto, si porta le mani tra i capelli e reagisce come un tifoso qualsiasi davanti a una sequenza di salti che entusiasma il pubblico.

Dopo la gara, conclusa con l’oro olimpico, Malinin racconta di aver notato la presenza del campione di tennis e le sue reazioni a bordo pista. Le immagini del momento fanno rapidamente il giro del mondo, mostrando Djokovic sorpreso e divertito davanti allo spettacolo del ghiaccio.