Juventus-Lazio, Spalletti ironizza sul rigore negato: siparietto con la giornalista in diretta

Spalletti ironico nel post partita di Juventus-Lazio: tra polemiche arbitrali e battute in diretta, il tecnico commenta l’episodio chiave del match e il contatto discusso in area biancoceleste.

Luciano Spalletti non passa inosservato nel dopo gara di Juventus-Lazio, finita 2-2 nella 24ª giornata di Serie A. Davanti alle telecamere, il tecnico bianconero sceglie l’ironia per dire la sua sull’episodio più discusso del match.

Il tema è il contatto in area tra Mario Gila e Juan Cabal nel primo tempo, situazione che ha acceso le proteste juventine per un possibile calcio di rigore. Spalletti, incalzato sull’argomento, si rivolge alla giornalista Federica Zille con una battuta: “Contatto… posso darti un bacio?”, accompagnando le parole con un gesto sulla spalla che strappa un sorriso in diretta.

L’allenatore insiste sul concetto di interpretazione: per lui non basta un tocco per parlare di fallo. “Una carezza è contatto, ma non è un impatto”, spiega, allargando il discorso alle difficoltà di applicare regole rigide su falli di mano e pestone sul piede.

L’azione incriminata arriva al 27’ del primo tempo. Cabal supera l’avversario e si inserisce in area, poi finisce a terra dopo l’intervento di Gila. Dalle immagini emerge il tentativo del colombiano di saltare il difensore, seguito dallo scontro mentre lo spagnolo è già in scivolata, impedendogli di proseguire verso la porta.

Il pallone arriva quindi a Koopmeiners, che segna dalla distanza, ma l’arbitro annulla per fuorigioco attivo di Thuram, giudicato influente sull’azione e sulla visuale del portiere Provedel.

Le proteste della Juventus proseguono subito dopo, con giocatori e panchina che chiedono l’intervento del VAR. L’arbitro Guida, però, conferma la decisione iniziale dopo un rapido controllo e fa riprendere il gioco.