Luciano Spalletti nuovo allenatore della Juventus: oggi la firma sul contratto

Luciano Spalletti è pronto a sedersi sulla panchina della Juventus. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’ex tecnico di Napoli e Nazionale italiana firmerà oggi, mercoledì 29 ottobre, il contratto che lo legherà ai bianconeri.

L’accordo tra le parti prevede un impegno fino al prossimo giugno, con opzione di rinnovo automatico per un’ulteriore stagione in caso di qualificazione alla Champions League. Dopo giorni di trattative, la decisione è stata presa nella serata di ieri, quando il direttore sportivo Comolli ha scelto di puntare su Spalletti per guidare la squadra in un momento delicato.

Il nuovo tecnico prenderà il posto di Igor Tudor, esonerato dopo la sconfitta per 1-0 all’Olimpico contro la Lazio, firmata da Basic. La dirigenza ha deciso di accelerare i tempi per dare subito una nuova guida tecnica alla squadra, attesa oggi dalla sfida contro l’Udinese con Massimo Brambilla, tecnico della Next Gen, momentaneamente in panchina.

Fino a poche ore fa, Spalletti aveva evitato di confermare l’accordo con i bianconeri, rispondendo con ironia alle domande dei giornalisti: “Incontro con la Juventus? Pensavo si parlasse di uno spot... Se devo dire qualcosa della Juventus, lo faccio volentieri per Tudor: mi è sembrato un uomo vero, pieno di valori”, aveva dichiarato a Sky Sport. Poi aveva aggiunto: “Sicuramente sarà fortunato chi lo sostituirà”.

Con l’arrivo di Spalletti, la Juventus punta a invertire la rotta dopo un avvio di stagione deludente che la vede attualmente all’ottavo posto in classifica con 12 punti.