Lazio-Juventus 0-2 una doppietta di Bonucci su rigore regala tre punti a Allegri

La Juventus dopo aver battuto per uno a zero la Fiorentina, era chiamata a dare continuità ai risultati. A Roma con la Lazio occorreva vincere in un test molto importante per cercare di recuperare punti in classifica. Nonostante il primo tempo bloccato con gli uomini di Sarri che hanno tenuto maggiormente il possesso palla, un rigore cambia l' andamento della partita, Bonucci lo trasforma senza problemi. Nella ripresa il copione non cambia fino a dieci minuti dalla fine, Reina abbatte Chiesa in area procurando il secondo rigore, ancora una volta trasformato da Bonucci. Ottime prestazioni di Chiesa, De Ligt, Cuadrado, Rabiot e Bonucci da rivedere Pellegrini, McKennie e Morata, lo spagnolo non ha mai creato occasioni da rete importanti.

