WELOCK Smart Lock U71 in offerta San Valentino: sicurezza domestica senza chiavi

Proteggere l’ingresso di casa oggi richiede soluzioni rapide e affidabili. WELOCK U71 punta su accesso senza chiavi, installazione immediata e uno sconto di San Valentino pensato per chi vuole più sicurezza senza lavori.

La WELOCK Smart Lock U71 è una serratura intelligente progettata per sostituire il cilindro tradizionale e migliorare l’accesso domestico in pochi minuti. Niente opere murarie, nessun cablaggio e un utilizzo pensato per la vita quotidiana.

Il sistema elimina la dipendenza dalle chiavi fisiche grazie a più modalità di apertura. Impronta digitale, app per smartphone, tessere RFID e chiave meccanica di emergenza convivono in un unico dispositivo, adattabile a famiglie e abitazioni condivise.

Uno dei vantaggi principali riguarda la compatibilità. La serratura è adatta alla maggior parte delle porte europee con cilindro standard e spessori compresi tra 60 e 90 millimetri. Funziona su porte in legno, metallo o materiali compositi, con apertura interna o esterna.

L’installazione richiede pochi passaggi: si rimuove il vecchio cilindro e si inserisce la nuova unità. In molti casi l’operazione si conclude in meno di dieci minuti, rendendo la WELOCK Smart Lock U71 adatta anche a chi vive in affitto.

Il sensore biometrico riconosce l’impronta in meno di un secondo, anche con scarsa illuminazione. Ogni utente può registrare il proprio profilo, evitando la condivisione di chiavi o codici.

L’app WELOCK consente di bloccare e sbloccare la porta, gestire gli accessi e consultare i registri. Le funzioni di controllo remoto e i comandi vocali richiedono l’abbinamento con il gateway WIFIBOX3, necessario anche per l’integrazione con Alexa e Home Assistant.

Le tessere RFID incluse offrono un’alternativa semplice per bambini o anziani. Basta avvicinarle al lettore per aprire la porta, senza smartphone o impronte digitali.

Anche in caso di imprevisti resta disponibile la chiave fisica. Il backup meccanico garantisce l’accesso all’abitazione se la batteria è scarica o se altri sistemi non sono utilizzabili.

Per San Valentino, la WELOCK Smart Lock U71 è proposta con uno sconto fino a 40 euro tramite coupon VD40. Il prezzo finale è di 159 euro, con spedizione dal magazzino europeo e garanzia di due anni inclusa.