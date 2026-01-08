Come scegliere una serratura intelligente di qualità? Serratura smart WELOCK U81 in offerta

La diffusione delle soluzioni per la smart home sta trasformando il modo di vivere la casa, puntando su sicurezza, praticità e gestione intelligente degli spazi. Oggi le serrature smart stanno assumendo un ruolo centrale perché eliminano i limiti delle chiavi tradizionali, spesso smarrite o facilmente duplicabili. La WELOCK U81 si inserisce proprio in questa evoluzione con un dispositivo progettato per essere accessibile, completo e semplice da usare fin dal primo giorno.

Scegliere una serratura intelligente di qualità significa valutare con attenzione il livello di sicurezza offerto, la compatibilità con la propria porta, le modalità di accesso disponibili, l’affidabilità dell’app di gestione e la possibilità di controllo remoto, senza trascurare facilità di installazione e supporto post-vendita.

Questa serratura nasce per garantire un accesso rapido e personalizzabile a tutti i membri della famiglia. Il sistema biometrico integrato consente lo sblocco tramite impronta digitale in meno di mezzo secondo, con un livello di precisione elevato. È possibile registrare fino a 100 impronte diverse, assegnando ruoli distinti e privilegi specifici, inclusi profili amministratore per la gestione avanzata.

Oltre al riconoscimento biometrico, la serratura supporta numerose modalità alternative. Il tastierino numerico retroilluminato permette di impostare PIN permanenti o temporanei, ideali per ospiti, collaboratori domestici o accessi programmati in determinate fasce orarie. In totale possono essere memorizzati fino a 200 codici, offrendo una flessibilità adatta anche a contesti con più utenti.

Per chi preferisce soluzioni più tradizionali ma sempre smart, sono disponibili anche le smart card RFID, fornite già nella confezione e configurabili come tessere alberghiere. Il sistema ne supporta fino a 199, mentre resta sempre attiva la possibilità di apertura tramite chiave meccanica in caso di emergenza.

La gestione quotidiana della WELOCK U81 avviene tramite l’app dedicata, che consente il controllo via Bluetooth quando si è nelle vicinanze oppure via internet con l’aggiunta di un gateway. Dall’app è possibile amministrare utenti, impronte, PIN e card, oltre a consultare lo storico dettagliato di tutti gli accessi registrati. Il sistema consente fino a 10 amministratori e 190 utenti standard.

L’installazione della serratura è pensata per essere immediata. Il cilindro è compatibile con porte a standard europeo con spessore compreso tra 60 e 115 mm e può essere montato senza fori aggiuntivi o cablaggi. L’alimentazione avviene tramite quattro batterie AAA, in grado di garantire un’autonomia che può arrivare fino a un anno di utilizzo.

Per estendere le funzionalità entra in gioco il WifiBox3, il gateway che collega la serratura alla rete domestica. Una volta collegato alla corrente, il dispositivo comunica via Bluetooth con la serratura e tramite Wi-Fi con il router di casa, consentendo il controllo remoto completo. Un singolo gateway può gestire fino a otto serrature.

Con il WifiBox3 diventano disponibili funzioni avanzate come apertura e chiusura a distanza, creazione immediata di codici temporanei e integrazione con assistenti vocali. È possibile inserire la serratura all’interno di routine automatiche, ad esempio programmando la chiusura notturna o verificando lo stato della porta quando si è fuori casa.

Il gateway abilita anche le notifiche push in tempo reale, che segnalano ogni utilizzo della porta indicando l’utente che ha effettuato l’accesso. Oltre alle serrature, il sistema può essere esteso con sensori aggiuntivi per monitorare porte tradizionali o rendere smart altri accessori domestici.

La serratura WELOCK U81 è proposta a un prezzo scontato rispetto al listino, mentre il bundle che include anche il WifiBox3 consente un ulteriore risparmio.

Buono sconto: VD60

Prezzo finale: €189

Spedizione gratuita su tutti gli ordini dai magazzini europei e del Regno Unito, spedizione entro 24 ore. Garanzia di 2 anni, assistenza clienti a vita, reso gratuito entro 30 giorni. Il gateway è acquistabile anche separatamente. Tutti i prodotti vengono spediti da magazzino europeo, con consegna gratuita, assenza di costi doganali e copertura di due anni di garanzia ufficiale.