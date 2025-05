Recensione serratura elettronica Welock Smart Lock Touch63

Le serrature smart stanno rapidamente rivoluzionando la sicurezza domestica grazie alle loro funzionalità avanzate e alla facilità d’uso. Fra queste, la Welock Smart Lock Touch63 si distingue per la combinazione di tecnologia touchscreen, connettività Bluetooth e opzioni di sblocco biometrico. In questa recensione completa analizziamo ogni aspetto – dalla confezione all’uso quotidiano – per capire se sia davvero la soluzione ideale per proteggere la tua casa.

Contenuto della confezione

Serratura elettronica Welock Smart Lock Touch63

Pomello interno

3 schede RFID

2 chiavi esagonali

Viti di fissaggio

Manuale multilingue (disponibile anche in PDF online)

Le batterie AAA (3 × AAA) non sono incluse e vanno acquistate separatamente. È disponibile inoltre un WIFIBOX3 opzionale per l’accesso remoto fuori dal raggio Bluetooth.

Metodi di sblocco e caratteristiche principali

Impronta digitale – fino a 3 amministratori + 97 utenti

– fino a 3 amministratori + 97 utenti Smart card RFID – supporta 20 tessere

– supporta 20 tessere App mobile via Bluetooth

via Chiave di emergenza USB

Sblocco remoto Wi-Fi (con WIFIBOX3 )

(con ) Controllo vocale Alexa (con WIFIBOX3)

Alimentazione con 3 batterie AAA, impermeabilità IP65,funzionamento garantito da -25 °C a +60 °C e protezione elettrostatica fino a30 000 V. La porta USB frontale consente l’apertura di emergenza in caso di batteria scarica (non ricarica le batterie).

Specifiche dimensionali

Diametro pomello esterno: 38,5 mm – interno: 33 mm

– interno: Lunghezza pomello: esterno 60 mm – interno 30 mm

– interno Cilindro elettronico: regolabile 40–55 mm (esterno) / 30–60 mm (interno)

(esterno) / (interno) Cilindro base: 40/30 mm

Compatibilità porte europee spessore 50–100 mm

Installazione e prima configurazione

Il produttore promette un’installazione fai-da-te in meno di 5 minuti:

Rimuovi il vecchio cilindro svitando la vite di fissaggio. Inserisci il cilindro Welock dall’esterno. Regola la lunghezza del pomello secondo lo spessore della porta. Riposiziona il pomello interno e serra la vite.

Non sono necessarie forature né cablaggi. Verifica solo la distanza tra serratura e telaio se servono ulteriori piastrine di sicurezza.

L’app Welock

L’applicazione (Android / iOS) è il centro di controllo:

Richiede registrazione account e scansione QR code sulla serratura.

sulla serratura. Mostra log di accesso in tempo reale.

in tempo reale. Gestisce impronte digitali , PIN e RFID .

, e . Permette aggiornamenti firmware e supporto online.

L’interfaccia è completa ma un po’ macchinosa; la latenza Bluetooth può richiedere un secondo tap per l’apertura.

Uso quotidiano

Sul pomello esterno trovi display, pulsante multifunzione e sensore d’impronta. Un tap risveglia il lettore, una pressione di 5 s entra nel menu di configurazione. I tre tag RFID si registrano più velocemente direttamente dalla serratura che via app.

La Touch63 aziona solo il meccanismo di chiusura; la porta va comunque spinta o tirata manualmente. Con 10 aperture al giorno le batterie durano circa12 mesi. In emergenza puoi collegare un power bank micro-USB per alimentare la serratura e rientrare in casa.

Specifiche tecniche - Servizio e garanzia

Durata batteria : fino a 1 anno, basso consumo

: fino a 1 anno, basso consumo Tempo lettura impronta : 0,3 s

: 0,3 s Monitoraggio: log in tempo reale via smartphone

Assistenza clienti 24 / 7, spedizione rapida da magazzini europei, reso 30 giorni e garanzia 2 anni.

Prezzo e promozioni

Prezzo di listino: €219,00Codice sconto: VD50 (-€50)Prezzo finale: €169,00 con spedizione gratuita dall’Europa e 2 anni di garanzia. Link ufficiale: Welock Touch63

La Welock Smart Lock Touch63 offre un pacchetto completo: installazione rapida, ampia scelta di metodi di sblocco, ottima resistenza agli agenti atmosferici e funzioni smart tramite app. Qualche lentezza nell’interfaccia mobile non ne compromette la solidità, rendendola una scelta valida per chi desidera combinare sicurezza, comodità e design in un’unica soluzione.