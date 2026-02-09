Cade dal terzo piano durante un tentato furto a Bari: uomo in fin di vita

Un tentativo di furto finito nel sangue nel quartiere Libertà di Bari: un uomo è precipitato dal terzo piano di una palazzina ed è stato lasciato davanti al pronto soccorso dai complici. Le sue condizioni sono critiche.

Il colpo è finito nel peggiore dei modi. Nel tardo pomeriggio di domenica 8 febbraio, un uomo ha tentato di entrare in un appartamento arrampicandosi sulla facciata di una palazzina nel quartiere Libertà di Bari. Arrivato all’altezza del terzo piano, avrebbe perso la presa ed è caduto nel vuoto.

L’impatto con l’asfalto è stato violento. A soccorrerlo non sono stati i residenti, ma due uomini che si trovavano con lui. I complici lo hanno caricato in auto e si sono diretti verso il Policlinico di Bari, senza allertare i soccorsi.

Una volta arrivati davanti all’ingresso del pronto soccorso, l’uomo è stato lasciato all’interno del veicolo. I due si sono allontanati subito dopo. I medici hanno riscontrato condizioni disperate e disposto il ricovero in codice rosso.

Il ferito ha 51 anni ed è originario di Bari. Fin dall’arrivo in ospedale è apparso in pericolo di vita. Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti e uno dei presunti complici è già stato identificato.

All’interno dell’auto utilizzata per il trasporto, i carabinieri della sezione investigazioni scientifiche hanno trovato evidenti tracce di sangue. L’uomo risulta conosciuto alle forze dell’ordine ed è considerato vicino a un clan attivo nella zona.