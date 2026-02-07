Milano Cortina 2026, prime medaglie oggi: Paris, Franzoni, Matteoli e tutti gli italiani in gara

Oggi, sabato 7 febbraio, partono le prime gare da medaglia di Milano Cortina 2026. Sci alpino, snowboard, fondo e hockey: ecco il programma completo della giornata, gli azzurri in gara e dove seguire le competizioni in tv e streaming.

Archiviata la cerimonia di apertura, i Giochi entrano subito nel vivo. Sabato 7 febbraio è il primo giorno con titoli olimpici in palio e il programma è fitto fin dalle prime ore del mattino, tra neve, ghiaccio e discipline indoor.

Si parte alle 10.05 con il curling nel doppio misto, impegnato nella fase a gironi. In contemporanea iniziano le qualificazioni dello slopestyle femminile di sci freestyle, dove scende in pista Maria Gasslitter.

Uno dei momenti più attesi è alle 11.30 con la discesa libera maschile di sci alpino. L’Italia schiera Dominik Paris, Florian Schieder, Giovanni Franzoni e Mattia Casse, tutti a caccia del podio. Alla stessa ora spazio anche alla prova cronometrata femminile, con Sofia Goggia, Federica Brignone, Laura Pirovano, Elena Curtoni e le sorelle Delago.

Nel primo pomeriggio entrano in scena lo sci di fondo con lo skiathlon femminile, lo slittino per le prove del singolo donne e lo snowboard freestyle, con Miro Tabanelli impegnato nelle qualificazioni dello slopestyle maschile.

Giornata intensa anche per il ghiaccio. L’hockey femminile propone diverse partite della fase a gironi, tra cui l’impegno dell’Italia contro la Svezia alle 14.40. In pista anche il pattinaggio di figura con il programma corto maschile della gara a squadre.

La sera è dedicata allo snowboard Big Air maschile, che assegna le prime medaglie della disciplina. Ian Matteoli affronta la finale in tre manche tra le 19.30 e le 20.17. In chiusura, spazio alla danza sul ghiaccio con il free dance di Guignard e Fabbri.

La copertura televisiva è garantita dalla diretta tv su Rai 2 HD e Rai Sport HD, con finestre distribuite per l’intero arco della giornata. Le gare sono visibili anche in streaming su RaiPlay, Discovery Plus, Hbo Max, Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre a DAZN.