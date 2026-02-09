Matteo Martari protagonista in Cuori 3: carriera e ruolo nella serie Rai

Torna su Rai 1 la terza stagione di Cuori. La serie ambientata nella Torino degli anni Settanta rilancia intrecci personali e sfide professionali. Tra i protagonisti spicca Matteo Martari, sempre più centrale nella storia.

Sono ripartite su Rai 1 le nuove puntate della terza stagione di Cuori, la fiction ambientata in un ospedale d’eccellenza nella Torino degli anni Settanta. Al centro ci sono le innovazioni mediche, ma anche relazioni complesse, ambizioni personali e tensioni che attraversano il reparto.

La serie intreccia vicende sentimentali e rivalità professionali, mettendo i personaggi davanti a scelte che segnano il loro percorso umano e lavorativo. In questo contesto il ruolo interpretato da Matteo Martari assume un peso crescente, soprattutto nelle dinamiche emotive che attraversano la stagione.

Matteo Martari è un attore italiano nato a Verona nel 1983. Dopo gli studi si avvicina alla recitazione partendo dal teatro, per poi approdare alla televisione. Il suo profilo elegante e l’intensità interpretativa lo portano rapidamente a lavorare in produzioni di primo piano.

Nel corso degli anni diventa uno dei volti più riconoscibili della fiction italiana, consolidando un percorso che lo vede spesso coinvolto in ruoli complessi. In Cuori, la sua interpretazione contribuisce a definire uno dei personaggi più seguiti della serie.