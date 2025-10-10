Maria Esposito protagonista nella serie HBO sul delitto di Melania Rea

HBO prepara una nuova produzione italiana ispirata a uno dei casi di cronaca nera più noti del Paese: l’omicidio di Melania Rea. Dopo il progetto dedicato a Enzo Tortora, la piattaforma americana punta ancora su storie vere che hanno segnato l’opinione pubblica italiana.

Secondo quanto riportato da Adnkronos, la miniserie — dal titolo provvisorio “Melania” — sarà diretta da Stefano Mordini, regista già noto per aver raccontato vicende reali come nel film “La scuola cattolica”, incentrato sul delitto del Circeo. La serie dovrebbe essere composta da quattro episodi e le riprese dovrebbero iniziare a metà novembre tra Roma, Ascoli e Napoli.

Nel ruolo della protagonista, Maria Esposito — amatissima interprete di Mare Fuori — vestirà i panni di Melania Rea. Accanto a lei, Daniele Rienzo dovrebbe interpretare il marito Salvatore Parolisi, condannato in via definitiva per l’omicidio avvenuto nel 2011. I genitori di Melania saranno invece interpretati da Carmen Pommella e Fabio De Caro.

L’omicidio di Melania Rea risale all’aprile del 2011: secondo la ricostruzione giudiziaria, la giovane donna fu uccisa con 35 coltellate dal marito, allora caporalmaggiore dell’Esercito. Una vicenda che sconvolse il Paese e divenne simbolo di un dramma familiare seguito da un lungo e complesso processo.

Con questo nuovo progetto, HBO consolida la propria strategia di espansione nel mercato italiano, investendo su serie true crime capaci di combinare tensione narrativa e approfondimento sociale. Dopo “Portobello” di Marco Bellocchio, la scelta di raccontare il caso Parolisi conferma l’interesse della rete americana per storie che hanno lasciato un segno profondo nella memoria collettiva.