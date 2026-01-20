Trump alla Casa Bianca, riepilogo di un anno e nuove tensioni geopolitiche

Donald Trump, nel suo intervento alla Casa Bianca per il primo anniversario del secondo mandato, ha elencato risultati e rinnovato dichiarazioni controverse su Groenlandia, immigrazione e Venezuela.

Il presidente degli Stati Uniti ha aperto la conferenza stampa annuale vantando risultati “senza precedenti” dell’amministrazione, tra rafforzamento militare e politiche interne sulla sicurezza.

Nel corso dell’incontro con i giornalisti, Trump ha citato come traguardi principali l’espansione dei controlli alle frontiere e l’azione contro l’immigrazione clandestina, mostrando anche immagini di migranti arrestati, in particolare nel Minnesota, e criticando aspramente l’arrivo di persone senza mezzi economici né riferimenti nazionali stabili.

L’attenzione internazionale si è concentrata sulle recenti minacce statunitensi relative alla Groenlandia, territorio autonomo della Danimarca, con Trump che ha ribadito la volontà di acquisirla per presunti motivi di sicurezza, sebbene tale proposta abbia scatenato forti reazioni da parte di paesi europei e alleati e sollevato dubbi legali e diplomatici.

Parlando di relazioni estere, il presidente ha anche menzionato i rapporti con il Venezuela dopo la cattura del suo presidente Nicolás Maduro da parte delle forze statunitensi, affermando che il controllo degli Stati Uniti nella regione sta funzionando “molto bene” e suggerendo un ruolo per la leader dell’opposizione venezuelana María Corina Machado nel futuro assetto politico del paese.

Le affermazioni di Trump sull’annessione della Groenlandia, accompagnate da minacce di misure economiche contro paesi europei che si oppongono, hanno ampliato le critiche internazionali e trasformato il dibattito a livello globale, con molte capitali occidentali che denunciano pressioni eccessive e potenziali rischi per la cooperazione transatlantica.