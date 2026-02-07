Franzoni e Paris sul podio a Bormio: argento e bronzo nella discesa inaugurale di Milano Cortina 2026

Il debutto dell’Italia a Milano Cortina 2026 parte dalla Stelvio, tra pubblico delle grandi occasioni e due medaglie che accendono subito i Giochi. A Bormio, Franzoni e Paris salgono sul podio nella discesa libera inaugurale.

La Stelvio si presenta alle Olimpiadi invernali italiane nelle migliori condizioni possibili. Neve compatta, cielo limpido e un’atmosfera che si scalda già dalle prime ore del mattino, quando il pubblico riempie lo Ski Centre di Bormio con bandiere tricolori e cori azzurri.

La discesa libera, la gara simbolo dei Giochi, assegna le prime medaglie italiane. Giovanni Franzoni conquista l’argento, Dominik Paris il bronzo, alle spalle dello svizzero Franjo Von Allmen. Un avvio che segna subito il tono dell’Olimpiade.

Il via ufficiale è fissato alle 11:30, ma già molto prima gli spalti sono gremiti. L’evento è sold out, circa settemila spettatori affollano l’area gara. Tra cartelli dedicati a “Jet-Man” Paris e incitamenti per Franzoni, il tifo accompagna ogni passaggio.

L’Italia schiera quattro atleti: oltre ai due protagonisti di giornata, sono in gara anche Mattia Casse e Florian Schieder. L’attesa cresce dopo le discese impeccabili degli svizzeri Monney, Odermatt e Von Allmen, che fino a metà gara occupano l’intero podio provvisorio.

Franzoni scende con il numero undici e ferma il cronometro su 1’51”81. Venti centesimi lo separano dall’oro, ma il tempo basta per inserirsi stabilmente in seconda posizione. Il boato del pubblico accompagna l’arrivo al traguardo.

Subito dopo è il turno di Paris. Sulla pista che lo ha visto vincere sei volte in carriera, l’altoatesino è fluido nei tratti centrali, perde qualcosa nel finale e chiude in 1’52”11. Il risultato vale il bronzo, la sua prima medaglia olimpica a 36 anni.

Con i favoriti già al traguardo, la classifica prende forma definitiva. Gli applausi premiano anche Von Allmen, nuovo campione olimpico, ma sugli spalti domina l’entusiasmo azzurro.

In zona mista compare Alessandro Franzoni, gemello di Giovanni, insieme alla famiglia. Mostra la maglietta del fan club e racconta la tensione vissuta prima della gara, poi l’orgoglio per una prova gestita su una delle piste più difficili del circuito.

Sul podio, Paris e Franzoni si scambiano un pugno d’intesa, ancora increduli. Due carriere diverse, unite nello stesso momento. La prima giornata olimpica italiana si chiude con un argento e un bronzo che aprono ufficialmente Milano Cortina 2026.