OnlyFans, maxi scommessa sui Patriots al Super Bowl LX

Un gruppo di creator di OnlyFans ha deciso di puntare forte sul Super Bowl LX, scommettendo una cifra a sei zeri sui New England Patriots contro i Seattle Seahawks.

La scommessa è stata piazzata in Florida da un gruppo di note modelle di OnlyFans, che hanno unito le forze per puntare complessivamente 150 mila dollari sulla vittoria dei New England Patriots contro i Seattle Seahawks nel Super Bowl LX.

Il gruppo, composto da Ariana Nicole, Natalia, Remy LaCroix, Coco Star, Kylie Chase, Forrest Smith, Alix Lynx e Abby Bunni, si è recato al Seminole Hard Rock Hotel & Casino di Hollywood per formalizzare la giocata.

Le regole della sala prevedono un limite massimo di 50 mila dollari per singola scommessa senza autorizzazione preventiva. Per questo motivo sono state effettuate tre puntate identiche, arrivando così alla cifra totale.

La scelta è ricaduta sui Patriots con handicap di +4,5 punti. In pratica, la vincita resta valida anche in caso di sconfitta, purché lo scarto finale non superi i quattro punti.

Non tutte le creator coinvolte hanno però condiviso la stessa fede sportiva. Avery Skye, tifosa dichiarata dei Seahawks, ha preferito puntare da sola sulla squadra di Seattle, con una cifra stimata pari a circa un mese di guadagni sulla piattaforma.

Le protagoniste fanno parte di The Circle, un club privato riservato ai creator di vertice di OnlyFans. Nei giorni precedenti alla partita, il gruppo ha soggiornato a Miami, alternando la preparazione di contenuti social a momenti di relax tra yoga, cene hibachi e ospiti insoliti.

Per Forrest Smith la settimana era già stata movimentata. La creator aveva attirato attenzione con un video in cui invitava il quarterback dei Patriots, Drake Maye, a festeggiare dopo la partita, nonostante il giocatore sia sposato.

Al di là delle provocazioni, la posta in gioco resta altissima. Anche per chi dispone di grandi disponibilità economiche, perdere 150 mila dollari su una singola partita non è un dettaglio secondario.