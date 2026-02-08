Seahawks e Patriots, al Super Bowl riflettori anche sulle WAGs

La sfida tra Seattle Seahawks e New England Patriots al Super Bowl si prepara anche fuori dal campo. A Santa Clara riflettori puntati su mogli e fidanzate dei giocatori, pronte a sostenere le rispettive squadre.

Più di dieci anni dopo l’ultimo incrocio, Seattle Seahawks e New England Patriots tornano a sfidarsi al Super Bowl. L’appuntamento è a Santa Clara, in California, e l’attesa non riguarda solo il campo. Sugli spalti di Levi’s Stadium è prevista una presenza numerosa di mogli e fidanzate dei protagonisti.

Tra le figure più attese c’è Cardi B, pronta a sostenere Stefon Diggs dagli spalti nonostante l’avvio del suo tour “Little Miss Drama” sia fissato appena due giorni dopo la partita. La rapper non ha intenzione di rinunciare all’evento, considerato uno dei più importanti della stagione NFL.

Grande emozione anche in casa Patriots per Drake Maye. Al suo fianco ci sarà la moglie Ann Michael Maye, che lo segue fin dai tempi della scuola media e non vuole mancare alla sua prima apparizione al Super Bowl con la maglia di New England.

A rappresentare i Patriots ci saranno anche Jayda Hawkins, sposata con la safety Jaylinn Hawkins nella primavera del 2025, e Sean, moglie del fullback Jack Westover, attualmente in gravidanza. Entrambe seguiranno la squadra sulla costa ovest per l’atto finale della stagione.

Non sarà da meno il gruppo legato ai Seahawks. In prima fila Anna Marie, moglie di Cooper Kupp, che lo ha sostenuto anche dopo l’addio ai Rams lo scorso anno. Per il ricevitore si tratta della seconda partecipazione al Super Bowl, questa volta con una maglia diversa.

Presenza confermata anche per Josh Jobe, già protagonista al Super Bowl LVII con gli Eagles, accompagnato dalla futura moglie Nayomie Suarez, anche lei in attesa di un figlio.

Per altri sarà un debutto assoluto. Kate, fidanzata di Sam Darnold, e Sasha, moglie di DeMarcus Lawrence, vivranno per la prima volta l’atmosfera del Super Bowl, entrando a far parte di uno degli eventi sportivi più seguiti dell’anno.