Mark Wahlberg sicuro: I Patriots travolgeranno i Seahawks al Super Bowl

Mark Wahlberg si espone alla vigilia del Super Bowl e lancia una previsione netta: per lui i Patriots domineranno i Seahawks senza difficoltà. Una dichiarazione che va contro i pronostici e accende il dibattito.

Secondo Mark Wahlberg non ci sarà partita. L’attore, noto tifoso dei New England Patriots, è convinto che il Super Bowl finirà con una vittoria larga della sua squadra, ben lontana dall’equilibrio ipotizzato dai bookmaker.

L’incontro con l’attore è avvenuto a San Francisco, a margine di un evento legato al mondo dello sport. Alla domanda sul risultato della finale, Wahlberg non ha mostrato esitazioni e ha parlato apertamente di una vittoria schiacciante per i Patriots.

Leggi anche Taylor Swift spiega il no al Super Bowl 2026: Non potrei esibirmi mentre lui rischia la vita

Una previsione che lo colloca in netta controtendenza rispetto alla maggior parte degli analisti, orientati a favorire Seattle. Molti esperti, infatti, danno i Seahawks vincenti con margine, descrivendo una sfida a senso unico ma nella direzione opposta.

Le parole di Wahlberg non sono passate inosservate e hanno creato reazioni contrastanti anche tra i tifosi dei Patriots, oltre a qualche malumore negli ambienti a lui più vicini.

Interpellato sul possibile tifo di Brady, oggi proprietario dei Raiders, l’attore ha risposto con una battuta carica di speranza, lasciando intendere di credere comunque in un legame ancora forte con la sua vecchia squadra.

Poco prima di allontanarsi a bordo del suo SUV, Wahlberg ha lanciato un’ultima frase a voce alta, ribadendo la sua fiducia assoluta nei Patriots prima di chiudere lo sportello e andare via.