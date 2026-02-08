Leonardo DiCaprio e Tobey Maguire scatenati al Super Bowl party sulle note di Ice Cube

Leonardo DiCaprio e Tobey Maguire si sono lasciati andare a una festa privata del Super Bowl a San Francisco, ballando senza freni durante l’esibizione dal vivo di Ice Cube.

Un video girato durante una festa privata del Super Bowl a San Francisco mostra Leonardo DiCaprio e Tobey Maguire completamente presi dalla musica, mentre ballano in mezzo alla pista insieme ad altri ospiti.

L’evento si è tenuto sabato sera ed è stato organizzato da Raising Cane’s. Tra i presenti, i due attori sono stati ripresi mentre si muovevano senza alcuna esitazione durante la performance dal vivo di Ice Cube.

Leggi anche: Seahawks e Patriots, al Super Bowl riflettori anche sulle WAGs

La sfida tra Seattle Seahawks e New England Patriots al Super Bowl si prepara anche fuori dal campo.

DiCaprio, solitamente molto riservato nelle apparizioni pubbliche, indossava il suo classico cappellino e si lasciava andare tra cenni del capo e passi improvvisati, attirando l’attenzione dei presenti.

Sul palco, Ice Cube ha eseguito “No Vaseline”, uno dei suoi brani più noti e controversi, trasformando la festa in un momento ad alta energia che ha coinvolto anche le star hollywoodiane.

Le immagini hanno rapidamente fatto il giro del web, mostrando un lato insolitamente spontaneo dell’attore premio Oscar, raramente visto così disinvolto in contesti pubblici.