Green Day attaccano ICE e Trump prima del Super Bowl a San Francisco
I Green Day aprono il weekend del Super Bowl con un concerto a San Francisco e attaccano ICE e l’amministrazione Trump, tra frecciate politiche e testi modificati sul palco.
I Green Day hanno acceso il weekend del Super Bowl con un concerto venerdì sera a San Francisco, scegliendo di portare la politica sul palco davanti a migliaia di persone.
Durante l’esibizione al FanDuel Party Powered by Spotify 2026, il frontman Billy Joe Armstrong ha rivolto un messaggio diretto agli agenti dell’ICE, invitandoli a lasciare il lavoro prima che, a suo dire, l’amministrazione li scarichi senza esitazioni.
Nel discorso dal palco, Armstrong ha citato il presidente Donald Trump insieme a Kristi Noem, Stephen Miller e al vicepresidente J.D. Vance, usando toni duri e provocatori davanti al pubblico.
Non è mancato un riferimento anche al caso Jeffrey Epstein. A una settimana dalla pubblicazione di nuovi documenti del Dipartimento di Giustizia, il cantante ha modificato un verso di “Holiday”, trasformando una strofa storica del brano in un’allusione a Epstein Island.
Dalla Casa Bianca, al momento, non è arrivata alcuna risposta ufficiale alle dichiarazioni della band.
I Green Day sono attesi domenica alla cerimonia di apertura del Super Bowl LX al Levi’s Stadium di Santa Clara, prima della finale tra New England Patriots e Seattle Seahawks. Tra i fan cresce l’attesa per capire se il gruppo tornerà a esprimere posizioni politiche anche in quell’occasione.
Donald Trump ha già fatto sapere che non seguirà lo show. In un’intervista al New York Post ha definito i Green Day e l’artista dell’halftime show, Bad Bunny, scelte pessime, dichiarandosi apertamente contrario.
La band punk è da anni critica verso Trump, mentre la scelta di Bad Bunny ha irritato parte dell’area conservatrice, anche per l’uso prevalente dello spagnolo nelle sue esibizioni.
Il malcontento ha spinto Turning Point USA, organizzazione guidata da Charlie Kirk, a organizzare un halftime show alternativo. Tra gli artisti annunciati figurano Kid Rock, Brantley Gilbert, Lee Brice e Gabby Barrett.