Padre e figlio trovati morti in casa a Messina, nessun segno di violenza

A Messina, nel quartiere Zafferia, padre e figlio sono stati trovati morti nella loro abitazione. A dare l’allarme è stato un familiare che non riusciva a contattarli da giorni. Indagini in corso, nessun segno di violenza sui corpi.

Due uomini, padre e figlio, sono stati rinvenuti senza vita nel loro appartamento a Messina, nella zona di Zafferia. A far scattare l’intervento è stato l’altro figlio dell’anziano, preoccupato perché da un paio di giorni non riusciva più a mettersi in contatto né con il padre né con il fratello.

Gli agenti sono entrati nell’abitazione forzando una finestra. All’interno hanno trovato i corpi in stanze diverse. L’anziano aveva circa ottant’anni ed era da tempo costretto a letto per gravi problemi di salute. Anche il figlio cinquantenne, che viveva con lui, soffriva di patologie importanti.

Le salme sono state trasferite all’obitorio dell’ospedale Papardo. Su disposizione dell’autorità giudiziaria potrebbe essere eseguita l’autopsia per chiarire con precisione le cause dei decessi.

Da un primo esame non risultano segni di violenza sui corpi. Gli investigatori ritengono al momento più probabile un decesso legato a cause naturali. Esclusa anche l’ipotesi di un’intossicazione da monossido di carbonio: nell’appartamento non erano presenti stufe accese e l’impianto del gas risultava chiuso.