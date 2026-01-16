Pordenone, coniugi ultranovantenni trovati morti in casa: nessun segno di violenza

Il ritrovamento di due coniugi ultranovantenni senza vita nella loro casa di Pordenone ha scosso il quartiere. L’allarme è partito da un nipote dopo giorni di silenzio e tentativi di contatto senza risposta.

La scoperta è avvenuta nel primo pomeriggio in un appartamento di via Cimoliana, al terzo e ultimo piano di un edificio residenziale. A chiedere l’intervento dei soccorsi è stato un nipote, preoccupato per l’assenza di notizie dalla coppia, che non aveva figli.

Dopo la chiamata al numero di emergenza, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e il personale sanitario. L’ingresso dell’abitazione è stato forzato per consentire l’accesso ai soccorritori, che hanno trovato i due anziani senza vita, distesi sul pavimento di una stanza.

I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Le prime verifiche non hanno evidenziato elementi compatibili con un’azione violenta, né segni di colluttazione all’interno dell’appartamento.

Gli accertamenti tecnici hanno inoltre escluso la presenza di monossido di carbonio o di altre anomalie ambientali. La morte dei due coniugi sarebbe avvenuta a breve distanza di tempo, ma saranno ulteriori valutazioni a chiarire con precisione le cause.