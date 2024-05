Madre e figlio trovati morti in casa a Chiaravalle: ipotesi omicidio-suicidio

Una tragica scoperta è stata fatta nel tardo pomeriggio di mercoledì in un appartamento di via Gramsci a Chiaravalle, nelle Marche. I corpi senza vita di una donna di 79 anni e di suo figlio di 54 anni sono stati trovati all'interno della loro abitazione. L'allarme è stato lanciato dai vicini, preoccupati per il silenzio prolungato proveniente dall'appartamento.

Secondo le prime informazioni, i due corpi presentavano ferite da taglio e nella casa sono stati trovati sangue e coltelli. Le autorità stanno indagando sulla dinamica dei fatti, ma l'ipotesi principale è quella di un omicidio-suicidio. I due sarebbero morti da alcuni giorni prima del ritrovamento.

Le indagini sono in corso per chiarire l'esatta dinamica dei decessi. Gli inquirenti stanno esaminando tutte le possibili piste, ma al momento l'ipotesi più accreditata è quella di un gesto estremo compiuto all'interno del nucleo familiare. Saranno necessari ulteriori accertamenti, inclusa l'autopsia, per determinare con precisione le cause della morte e l'eventuale presenza di sostanze tossiche nei corpi delle vittime.

La comunità di Chiaravalle è sotto shock per l'accaduto. I vicini descrivono la famiglia come riservata e non avevano mai notato comportamenti che potessero far presagire una simile tragedia. Le autorità locali hanno espresso il loro cordoglio e stanno offrendo supporto psicologico ai residenti colpiti dall'evento.