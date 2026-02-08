Lindsey Vonn soccorsa in elicottero dopo una caduta alle Olimpiadi

La discesa olimpica di Lindsey Vonn si è interrotta bruscamente dopo una caduta violenta nelle prime fasi della gara. L’atleta statunitense è stata soccorsa in pista e trasportata in elicottero in ospedale.

L’avventura olimpica di Lindsey Vonn si è fermata domenica in modo drammatico. La campionessa americana è caduta durante la discesa libera ed è stata evacuata dal tracciato con un elicottero dopo le prime cure ricevute direttamente sulla neve.

Vonn stava gareggiando nonostante un serio problema al ginocchio sinistro. Poco dopo la partenza ha perso il controllo degli sci, affrontando il primo traverso con una traiettoria troppo chiusa. L’errore l’ha fatta sbalzare in aria prima dell’impatto violento con il terreno.

Chi era presente lungo la pista racconta di averla sentita urlare dal dolore mentre i soccorritori intervenivano rapidamente. La gara è stata subito sospesa. I medici l’hanno immobilizzata, sistemata su una barella e trasferita fuori dal tracciato.

Leggi anche: Paura per Lindsey Vonn: caduta nella discesa libera a Milano Cortina 2026

Attimi di tensione durante la discesa libera femminile ai Giochi di Milano Cortina 2026: Lindsey Vonn cade nella parte iniziale del tracciato e viene soccorsa in pista dopo urla di dolore.

In quel momento la compagna di squadra Breezy Johnson era al comando provvisorio, ma l’attenzione si è spostata completamente sulle condizioni della sciatrice caduta. Sugli spalti erano presenti diversi familiari, tra cui il padre Alan Kildow, rimasto a osservare mentre la figlia veniva assistita.

Anche altri spettatori noti, come Snoop Dogg, hanno seguito la scena in silenzio. La caduta è avvenuta sulla stessa pista che aveva segnato molte delle vittorie più importanti della carriera di Vonn.

La sorella Karin Kildow, intervenuta in diretta televisiva, ha spiegato che l’atleta verrà sottoposta ad accertamenti medici e che la famiglia la raggiungerà in ospedale. Ha ricordato come Lindsey affronti sempre ogni gara senza risparmiarsi, in uno sport che resta tra i più rischiosi al mondo.