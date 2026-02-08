Lindsey Vonn, caduta in discesa libera a Milano Cortina: operata alla gamba sinistra

Le Olimpiadi di Milano Cortina di Lindsey Vonn si sono fermate dopo pochi secondi. Una caduta violenta in discesa libera le ha causato una grave frattura alla gamba sinistra, rendendo necessario un intervento chirurgico a Treviso.

La gara di Lindsey Vonn è durata appena 13 secondi. Nella discesa libera dell’8 febbraio, la sciatrice statunitense è caduta rovinosamente dopo il primo salto, interrompendo bruscamente il suo percorso olimpico. Il tonfo sull’Olimpia delle Tofane è stato immediato e accompagnato dalle urla di dolore dell’atleta.

Dopo l’impatto, Vonn è stata soccorsa in pista e trasferita in elicottero all’ospedale Codivilla di Cortina. Stabilizzata dai medici, è stata poi spostata a Treviso, dove nel pomeriggio è stata sottoposta a un intervento chirurgico per una frattura scomposta alla gamba sinistra.

La caduta è avvenuta nel tratto iniziale della discesa, ad alta velocità. La sciatrice ha perso l’equilibrio subito dopo il salto e gli sci, rimasti agganciati, hanno fatto leva sul terreno, aumentando la violenza dell’impatto. Le ginocchia sono rimaste bloccate in una posizione innaturale.

Vonn si era presentata al via con il ginocchio sinistro già compromesso da una recente lesione al legamento crociato anteriore. Nonostante il problema fisico, aveva scelto di gareggiare, convinta di poter essere competitiva come mostrato nelle prove cronometrate dei giorni precedenti.

Nel corso della carriera, la campionessa americana aveva vinto dodici volte sull’Olimpia delle Tofane. L’appuntamento olimpico rappresentava probabilmente l’ultimo grande obiettivo di una carriera lunga e ricca di successi.

Le immagini dell’incidente hanno chiarito la dinamica della caduta. In una foto scattata pochi istanti prima del salto, si vede il braccio destro di Vonn infilarsi all’interno della porta. Quel contatto ha agito come un perno, innescando una rotazione incontrollabile che l’ha proiettata in aria senza possibilità di recupero.

Nella stessa gara si sono registrate altre cadute. Nel finale è finita a terra anche Cande Moreno, atleta di Andorra, soccorsa e trasportata in elicottero come la statunitense.

In serata sono arrivate le comunicazioni ufficiali sulle condizioni di Vonn. La squadra statunitense ha confermato che l’atleta è stabile ed è seguita da un’équipe medica congiunta americana e italiana, mentre dall’ospedale di Treviso sono stati forniti i dettagli sull’operazione alla gamba sinistra.