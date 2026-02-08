Sassuolo-Inter 0-5, Dimarco domina con tre assist e Lautaro entra nella storia

Inter travolgente a Reggio Emilia: cinque gol al Sassuolo, partita chiusa già prima dell’intervallo e record personale per Lautaro Martinez, sempre più nella storia nerazzurra.

L’Inter passa senza ostacoli al Mapei Stadium e archivia la pratica Sassuolo con un netto 5-0. La squadra di Chivu impone subito il proprio ritmo e indirizza la gara già nel primo tempo, mostrando solidità difensiva e grande qualità sulle fasce.

Il vantaggio arriva su calcio d’angolo: Dimarco disegna una traiettoria precisa e Bisseck svetta più in alto di tutti, firmando l’1-0. Il raddoppio è una questione di opportunismo: Thuram attacca l’area con tempismo e capitalizza un pallone vagante per lo 0-2.

Prima dell’intervallo il Sassuolo prova a rientrare in partita con Thorstvedt, ma il VAR annulla tutto per un fuorigioco di pochi centimetri. Un episodio che spegne definitivamente le speranze dei neroverdi.

Nella ripresa l’Inter accelera ancora. Lautaro Martinez trova il gol che vale quota 171 in maglia nerazzurra, superando Boninsegna nella classifica dei marcatori storici del club. Poco dopo Matic lascia i suoi in dieci per un’espulsione diretta, rendendo il finale a senso unico.

Con gli spazi che aumentano, arrivano anche il quarto gol di Akanji e il sigillo finale di Luis Henrique, bravo a chiudere un’azione corale costruita con ordine e lucidità.

Protagonista assoluto Federico Dimarco: salva un gol fatto in avvio e poi mette insieme tre assist decisivi, guidando la manovra con continuità. Ottime anche le prove di Bisseck e Akanji in difesa, mentre Sommer resta attento quando chiamato in causa.

L’Inter esce da Reggio Emilia con una vittoria larga, una prestazione convincente e la conferma di un gruppo che continua a crescere, trascinato dai suoi uomini chiave.