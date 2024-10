Zazoom di 30 ott 2024

Serie A: l'Inter vince a Empoli 3-0 con Frattesi e Lautaro protagonisti

L'Inter di Simone Inzaghi conquista una vittoria decisiva contro l'Empoli, superando i toscani per 3-0 nella decima giornata di Serie A. La partita, caratterizzata da intensità e determinazione, ha visto emergere Davide Frattesi con una doppietta, segnando il primo gol al 50' e raddoppiando al 67', seguito dal sigillo finale di Lautaro Martinez al 79'. Questo successo mantiene i nerazzurri al secondo posto in classifica, a 21 punti e a -4 dal Napoli capolista. Il primo tempo si è chiuso senza reti, ma con momenti chiave che hanno influito sul risultato finale. Dopo un gol annullato a Darmian al 19' per un fallo di mano, l'Empoli ha subito un colpo significativo al 30', rimanendo in dieci uomini per l'espulsione diretta di Goglichidze a causa di un intervento falloso su Thuram. In seguito a questo episodio, i toscani hanno trovato difficoltà a contrastare il dominio dell'Inter, che ha continuato a pressare fino al termine del primo tempo senza riuscire a sbloccare il risultato. Con l'inizio della ripresa, i nerazzurri hanno accelerato il ritmo. Al 50' Frattesi ha trovato il gol del vantaggio su un assist di Darmian, con un tiro di sinistro all'incrocio dei pali. L'Inter ha mantenuto il controllo del gioco, resistendo ai tentativi dell'Empoli di avanzare. Il raddoppio è arrivato al 67': Lautaro ha fornito un assist perfetto per Frattesi, che ha firmato la sua doppietta con un preciso destro. Il gol finale è arrivato al 79', quando Lautaro, approfittando di un errore dell’Empoli in fase di impostazione, ha messo il sigillo sulla partita con un diagonale preciso. Questo successo proietta l'Inter al terzo successo consecutivo in trasferta, consolidando la loro posizione tra i contendenti al titolo di questa stagione di Serie A. Empoli rimane fermo a 11 punti, faticando a risalire la classifica.

