Goggia bronzo olimpico nella discesa libera di Milano Cortina, caduta shock per Vonn
Sofia Goggia conquista il bronzo nella discesa libera olimpica di Milano Cortina. Vittoria a Breezy Johnson, gara segnata dagli infortuni di Lindsey Vonn e Cande Moreno.
Sofia Goggia sale sul podio della discesa libera femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L’azzurra chiude terza con il tempo di 1’36’’69, centrando la medaglia di bronzo al termine di una prova ad alta velocità disputata oggi, 8 febbraio.
L’oro va alla statunitense Breezy Johnson, impeccabile lungo tutta la pista e prima in 1’36’’10. Alle sue spalle la tedesca Emma Aicher, argento per soli quattro centesimi. Per l’Italia buoni piazzamenti anche fuori dal podio: Laura Pirovano è sesta, Federica Brignone decima, Nicol Delago undicesima.
Attimi di tensione durante la discesa libera femminile ai Giochi di Milano Cortina 2026: Lindsey Vonn cade nella parte iniziale del tracciato e viene soccorsa in pista dopo urla di dolore.
Goggia arricchisce così un palmarès già pesante, diventando la prima azzurra a collezionare tre medaglie olimpiche consecutive nella discesa libera: un oro, un argento e ora un bronzo. Al traguardo parla di una gara solida ma non perfetta, con un errore nella parte finale che le è costato qualcosa in termini di tempo.
La competizione è stata segnata dal grave incidente di Lindsey Vonn. La statunitense, 41 anni, cade dopo pochi secondi dalla partenza e resta a terra dolorante. In gara nonostante una lesione al crociato del ginocchio sinistro, viene evacuata in elicottero. Nel finale si registra anche l’infortunio di Cande Moreno, atleta di Andorra, finita a terra dopo una perdita di controllo.