Donatella Rettore: Non esco più da sola dopo le 18, oggi per una donna è più rischioso

Donatella Rettore racconta il suo presente tra libertà limitata, paure quotidiane e una carriera vissuta senza rimpianti, parlando anche di famiglia, amore e del rapporto complesso con l’espressione artistica oggi.

Ospite di una trasmissione televisiva domenicale, Donatella Rettore ha scelto un tono diretto per descrivere il momento che sta vivendo. Ha spiegato di aver imparato, con fatica, a trattenere parole e giudizi, soprattutto perché dire ciò che pensa può essere frainteso o ferire. Per un’artista abituata alla libertà, questo freno resta difficile da accettare.

Secondo la cantante, il clima attuale rende complicato esporsi senza conseguenze. Parlare liberamente, ha detto, oggi comporta rischi e incomprensioni. Una sensazione che si riflette anche nella vita quotidiana: pur vivendo in una zona tranquilla del Veneto, ha ammesso di non sentirsi più sicura a uscire da sola dopo il tardo pomeriggio.

Rettore ha collegato questa scelta a un contesto che considera instabile e pericoloso, soprattutto per le donne. La prudenza, ha spiegato, è diventata una necessità, non una rinuncia volontaria. Anche chi si sente protetto non può più dare nulla per scontato.

Ripercorrendo la sua carriera, si è definita un’“antidiva”, una persona che ha sempre agito d’istinto. Ha raccontato di essersi lanciata spesso senza calcolare le conseguenze, senza mai rimpiangere le proprie scelte. Per lei, il tempo è troppo prezioso per essere speso nei rimorsi.

Durante l’intervista ha ricordato anche il padre, scomparso improvvisamente per un infarto. Un evento che l’ha colta di sorpresa e che ha descritto come un tradimento, arrivato senza segnali. Il giorno prima, ha detto, avevano riso e scherzato insieme.

Spazio infine alla vita privata e al legame con il marito Claudio, al suo fianco da quasi mezzo secolo. I due si sono sposati dopo molti anni insieme e il loro rapporto, ha raccontato sorridendo, è tutt’altro che tranquillo. Le discussioni non mancano, ma fanno parte di un equilibrio che definisce “vulcanico”.