Demi Moore eletta Donna più bella del mondo 2025 da People

A 62 anni Demi Moore è stata nominata "Donna più bella del mondo 2025" dalla rivista People, conquistando la copertina dell'ultimo numero. L'attrice ha condiviso il suo percorso verso l'accettazione di sé, raccontando di aver superato anni di rigide diete e allenamenti estremi che definisce come una forma di auto-punizione. Oggi, Moore adotta uno stile di vita più equilibrato, basato su meditazione quotidiana, scrittura di un diario personale e una dieta vegetariana ricca di nutrienti .

Il 2025 ha segnato un punto di svolta nella carriera di Moore grazie al film "The Substance", diretto da Coralie Fargeat. Nel ruolo di Elisabeth Sparkle, un'attrice in declino che assume una sostanza per ringiovanire, Moore ha ricevuto ampi consensi dalla critica. La sua performance le ha valso il primo Golden Globe come Miglior Attrice in una Commedia o Musical, oltre a premi ai Critics' Choice Awards e Screen Actors Guild Awards, e una nomination agli Oscar come Miglior Attrice Protagonista 2.

Nonostante la delusione per non aver vinto l'Oscar, Moore ha espresso gratitudine per il riconoscimento ricevuto e ha sottolineato l'importanza di continuare a lavorare con dedizione .

Il film "The Substance" ha riscosso successo anche al botteghino, incassando tra i 77 e gli 82 milioni di dollari a fronte di un budget di 18 milioni, diventando il film di maggior incasso per la casa di distribuzione Mubi 2.

L'attrice ha dichiarato di aver imparato ad apprezzare il proprio corpo per ciò che ha vissuto, inclusa la maternità, e di sentirsi più forte e consapevole che mai .

Con una carriera che abbraccia oltre quattro decenni, Demi Moore continua a essere una figura influente nel panorama cinematografico e un esempio di trasformazione personale e professionale.

