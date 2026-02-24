Donatella Rettore e il ricordo di Mike Bongiorno tra ironia e frasi taglienti

Donatella Rettore ricorda Mike Bongiorno e le sue ultime parole, nate dal suo carattere diretto e pungente, che nascondevano però un invito a reagire nei momenti difficili.

Donatella Rettore è tornata a parlare di Mike Bongiorno, riportando alla memoria un episodio legato agli ultimi giorni del presentatore. Lo ha fatto durante una puntata de “La volta buona”, raccontando un rapporto fatto di battute pungenti e confidenze personali.

Tra i ricordi più intensi, la cantante ha citato una frase che Bongiorno le rivolse poco prima di morire. Parole dirette, senza filtri, come era nel suo stile. «Mi disse che ero una depressa e di non mollare mai, aggiungendo che spesso mi facevo male da sola». Un commento duro, ma che oggi Rettore interpreta come un invito a reagire.

Leggi anche: Grande Fratello: Scontro tra Signorini e Luzzi, gemellaggio con il Gran Hermano e sfida con la fiction su Mike Bongiorno

Il loro legame, però, non era fatto solo di momenti seri. Rettore ha raccontato anche episodi più leggeri che descrivono bene il carattere del conduttore. «Mi faceva continuamente scherzi», ha detto, ricordando le situazioni dietro le quinte.

Uno in particolare è rimasto impresso. «Io mi cambiavo dentro una tenda e lui, che fumava il sigaro, veniva apposta lì per darmi fastidio». Un gesto provocatorio, quasi infantile, che però rifletteva la sua voglia di giocare e sorprendere.