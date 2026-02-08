Milano-Cortina, Riccardo Lorello bronzo nei 5.000 metri: gara olimpica davanti ai nonni

Riccardo Lorello conquista il bronzo nei 5.000 metri di speed skating correndo praticamente in casa. A pochi minuti da casa, con tutta la famiglia sugli spalti, il 23enne milanese firma la gara più importante della sua carriera.

Riccardo Lorello ha vinto la medaglia di bronzo nei 5.000 metri di pattinaggio di velocità correndo a pochi minuti da casa. Il 23enne milanese ha gareggiato davanti a famiglia, amici e ai nonni, tutti presenti sugli spalti per assistere alla sua prova olimpica.

«Abito davvero a dieci minuti da qui. È stato speciale avere tutti vicino, soprattutto i miei nonni. So che per loro sarà un ricordo che porteranno sempre con sé», ha raccontato subito dopo la gara, quando ancora il risultato non era matematicamente certo.

La sua storia sportiva parte dalle rotelle, una scelta naturale in famiglia. Il padre è stato atleta e primo allenatore, accompagnandolo fino al passaggio al ghiaccio. Da quel momento Lorello è entrato nel gruppo guidato da Maurizio Marchetto, cambiando disciplina ma non approccio.

Nella nazionale italiana di speed skating, che aveva già festeggiato l’oro di Francesca Lollobrigida, Lorello ha trovato un ambiente compatto. «Siamo una famiglia vera. Passiamo più tempo insieme che con i parenti. Questo fa la differenza», spiega l’atleta dell’Esercito.

Parallelamente allo sport, Lorello studia Scienze dei Servizi giuridici. Per questa stagione ha scelto di sospendere l’università per concentrarsi solo sull’attività agonistica. Una decisione che ha portato risultati concreti.

In pista, racconta, il lavoro mentale conta quanto quello fisico. «Sei solo con la tua fatica. Durante la gara non senti il tifo, senti le gambe e la voce degli allenatori. Di questa prova non ricordo quasi nulla, ed è un buon segno».

Le gare migliori, per lui, sono proprio quelle che finiscono senza memoria precisa. «Vuol dire che sei concentrato solo su quello che stai facendo. Niente interferenze, solo arrivare fino in fondo».

Il pattinaggio gli ha insegnato resilienza e determinazione, qualità che servono ogni giorno. «Ci sono tantissime mattine in cui vorresti fare altro: fa freddo, piove, sei stanco. Ma continui».

A chi è più giovane Lorello lascia un messaggio semplice: fare sport. «Non importa quale disciplina. Lo sport ti cambia, nello studio, nel lavoro, nella vita di tutti i giorni».