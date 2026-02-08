Clizia Incorvaia accusa Francesco Sarcina: Violenze fisiche e psicologiche, non ho denunciato per mia figlia

Clizia Incorvaia torna a parlare del rapporto con l’ex marito Francesco Sarcina e racconta presunte violenze mai denunciate per proteggere la figlia. Annuncia l’intenzione di portare tutto in tribunale.

Clizia Incorvaia è tornata in televisione per raccontare la fine del matrimonio con Francesco Sarcina, padre di sua figlia Nina. Davanti alle telecamere ha parlato di un rapporto segnato dalla paura e da episodi che, a suo dire, non aveva mai reso pubblici per tutelare la bambina.

L’influencer ha detto di aver subito violenze psicologiche e fisiche durante la relazione. Alla domanda diretta se ci fossero state anche botte e lividi, ha risposto senza esitazioni in modo affermativo, spiegando che non si sarebbe trattato di un singolo episodio.

Secondo Incorvaia, il silenzio mantenuto negli anni è stato una scelta fatta per proteggere Nina. Ora però sostiene di non voler più vivere nella paura né accettare attacchi pubblici e ha dichiarato di essere pronta a rivolgersi alla giustizia.

Nel racconto è entrato anche il recente scontro a distanza con l’attuale moglie di Sarcina, che l’ha criticata sui social dopo le prime dichiarazioni televisive. Incorvaia ha respinto le accuse, negando qualsiasi ricatto economico e precisando che la figlia vede regolarmente il padre.

La separazione tra i due non si è mai chiusa davvero. Negli anni si è trasformata in una lunga battaglia legale che ha coinvolto anche l’esposizione della minore sui social network, tema centrale del conflitto tra gli ex coniugi.

Sarcina aveva denunciato Incorvaia accusandola di utilizzare l’immagine della figlia senza consenso e per fini commerciali. A dicembre 2025 il giudice ha stabilito che il fatto non costituisce reato, assolvendo l’influencer.

La vicenda giudiziaria però non è finita. A fine marzo le parti torneranno in tribunale per ridefinire le condizioni legate alla gestione della bambina e al mantenimento.

Incorvaia ha spiegato che l’assegno attuale risale al periodo del Covid, quando Sarcina lavorava meno. Ora chiede un contributo diverso, ritenuto più adeguato allo stile di vita della figlia.