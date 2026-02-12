Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina, scontro pubblico e accuse dopo Verissimo

Scontro sempre più acceso tra Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina: dopo le accuse in tv e le repliche sui social, interviene anche Nayra Garibo. A marzo nuovo confronto in tribunale sul mantenimento della figlia Nina.

La tensione tra Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina non si è mai davvero spenta. Dopo il confronto in tribunale sulla gestione dei profili social della figlia Nina, la vicenda è tornata sotto i riflettori con nuove accuse e repliche incrociate.

Ospite di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin, l’influencer ha parlato del matrimonio con il leader de Le Vibrazioni, iniziato nel 2015 e concluso nel 2019. In studio ha raccontato di aver subito violenze fisiche e psicologiche durante la relazione. Ha detto di essere pronta a portare le prove davanti ai giudici e di non voler più restare in silenzio. Nel corso dell’intervista ha definito il cantante e la sua attuale compagna “persone infelici e alla deriva”.

Alle sue parole ha reagito Nayra Garibo, oggi moglie di Sarcina. Attraverso i social ha difeso il marito con toni duri. “Non tutti quelli che piangono sono vittime”, ha scritto, accusando l’influencer di cercare attenzione. Poi l’affondo: “Un’oca travestita da cigno che, pur senza saper ballare, vuole fare la prima ballerina ne ‘La morte del cigno’ di Tchaikovsky, senza sapere nemmeno chi è”.

Intanto la questione legale resta aperta. A marzo i due ex coniugi torneranno in tribunale per discutere del mantenimento della figlia Nina. In televisione Incorvaia ha spiegato che l’assegno attuale era stato stabilito durante il periodo del Covid, quando il cantante non lavorava, e che oggi chiede una cifra adeguata allo stile di vita della bambina.