Milano Cortina 2026, quanto vale davvero una Medaglia Olimpica

Alle Olimpiadi il podio vale una carriera, ma il metallo delle medaglie ha un prezzo preciso. Tra composizione, peso e rincari di oro e argento, ecco quanto valgono davvero i premi di Milano Cortina 2026.